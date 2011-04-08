Негосударственные пенсионные фонды за 6 лет аккумулировали 1,144 млрд. грн.
12:09, 08 апреля 2011Соцполитика
0
За 6 лет работы системы негосударственных пенсионных фондов они аккумулировали 1,144 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Украины Василий НАДРАГА, выступая сегодня в парламенте.
«На конец 2010 года количество участников негосударственных пенсионных фондов составило 569,2 тыс. чел. За 6 лет функционирования системы негосударственных пенсионных фондов были накоплены средства в объеме 1,144 млрд. грн.», - отметил В.НАДРАГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter