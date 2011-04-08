Власть индексирует зарплаты на реальный уровень инфляции - Надрага

Первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА заверяет, что власть индексирует зарплаты в этом году на реальный уровень инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

По словам В.НАДРАГИ, реальное увеличение заработной платы составляет 17% с учетом инфляции, и правительство, несмотря на тяжелое состояние, не уменьшило уровень социальных выплат. "Более того, в этом году индексация идет тоже на уровень инфляции", - сказал он.

В.НАДРАГА отметил, что в настоящее время в правительстве работает группа, которая разрабатывает предложения по дальнейшему росту заработной платы. "И я уверен, что мы выйдем на понимание, найдем варианты и решим проблему реального увеличения заработной платы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным "БЮТ-Батькивщины”, реальный показатель инфляции в Украине составляет 42% против задекларированного властью уровня в 9%.