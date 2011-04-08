Численность занятого населения в Украине выросла до 20,3 млн. человек - Надрага

Первый заместитель министра социальной политики Украины Василий НАДРАГА констатирует увеличение в 2010 году численности трудоспособного населения на 100 тыс. - до 20,3 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Численность трудоспособного населения возрастом от 15 до 70 лет увеличилась с 20 млн. 200 тыс. чел. в 2009 году до 20 млн. 300 тыс. чел. в 2010 году. Уровень занятости данного населения вырос с 57,7% до 58,5%», - отметил В.НАДРАГА.

По его словам, согласно методологии Международной организации труда, уровень безработного населения возрастом 15-70 лет сократилась с 1,96 млн. чел. в 2009 году до 1,79 млн. чел. в прошлом году. Уровень безработицы экономически активного населения 15-70 лет снизился с 8,8% в 2009 году до 8,1% в 2010 году.

По итогам января 118 тыс. чел. находились в вынужденных отпусках по инициативе работодателя. В режиме сокращенного рабочего времени в январе работали 520 тыс. чел. (в январе 2009 г. – 944,7 тыс.).

Справка УНИАН. По данным Госслужбы занятости Украины, на 1 марта 2011 года на учете в центрах занятости находились 635,6 тыс. незанятых граждан, в частности 333,9 тыс. женщин, 301,7 тыс. мужчин; 269,9 тыс. чел. – это молодежь, 35,5 тыс. - уволенные работники и 126,1 тыс. лиц, не способных на равных конкурировать на рынке труда.

Статус безработного имели 616,7 тыс. чел., из которых 466,3 тыс. получали помощь в связи с безработицей.