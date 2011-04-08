Польша втрое сократила отчисления в частные пенсионные фонды

Варшава. Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, несмотря на значительное сопротивление, подписал законопроект, которым сокращены отчисления в частные пенсионные фонды (OFE) с 7,3% до 2,3%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон вступит в силу с 1 мая 2011 года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе вице-премьер министр Украины Сергей ТИГИПКО во время визита в Польшу отметил, что украинские власти могут также сократить размер отчислений на второй уровень пенсионного обеспечения с предусмотренного законодательством 7% до около 3,5%.

Справка УНИАН. Польское правительство, которое инициировало пересмотр проведенной в 1999 году реформы, рассчитывает за счет меньших отчислений в OFE уменьшить дефицит государственного пенсионного фонда в этом году на почти 4 млрд. долл.