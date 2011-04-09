Кабмин определил размеры денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований

Кабинет министров определил на 2011 год размеры разовой денежной помощи для ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 4 апреля 2011 года №341, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Документом предусматривается выплата разовой денежной помощи ветеранам войны, которые принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и войны с Японией, несовершеннолетним лицам, которые вступили в Советскую Армию и Военно-морской флот во время военных призывов 1941-1945 гг., жертвам нацистских преследований, участникам войны, а также членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов и участников указанных войн: инвалидам войны I группы – 1000 грн., II группы – 900 грн., III группы – 800 грн.

Кроме того, несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным инвалидами общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: инвалидам I группы – 1000 грн., II группы – 900 грн., III группы – 800 грн.

Участникам боевых действий и несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в таких местах, будет выплачено 630 грн.; лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 1000 грн.; участникам ВОВ и войны с Японией, членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов и жертв нацистских преследований, признанных инвалидами, которые не вступили в брак во второй раз, - 320 грн.; участникам войны, награжденным орденами и медалями Союза ССР в годы ВОВ и войны с Японией, участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизанов - 120 грн.

Для других ветеранов войны предусматриваются выплаты в таких размерах: инвалидам I группы – 730 грн., II группы – 580 грн., III группы – 510 грн., для участников боевых действий – 460 грн., для лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 730 грн.; для жен (мужей) умерших инвалидов войны, которые не вступили в брак во второй раз, и жен (мужей) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных инвалидами, которые не вступили в брак во второй раз, — 245 грн., для участникам войны из числа работников, которые на контрактной основе направлялись на работу в государства, где велись боевые действия, и женам (мужьям), которые работали по найму в таких государствах, — 100 грн.

До 11 апреля 2011 года будут составлены списки лиц, имеющих право на получение разовой денежной помощи.

Министерству финансов и Министерству социальной политики поручено предусмотреть во время подготовки проекта госбюджета на 2012 год расходы для выплаты разовой денежной помощи.