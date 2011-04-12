В Херсонской области количество безработных увеличилось на 25%

В Херсонской области количество зарегистрированных безработных в целом по области на 1 апреля 2011 года составило 14,2 тыс. человек, увеличившись по сравнению с данными на 1 января т.г. на 25,2%, с данными на 1 марта – на 33,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по области за март текущего года вырос на 0,4% к январю, и на 0,5% к марту 2010 года. В целом на 1 марта текущего года данный показатель составлял 2,1%.