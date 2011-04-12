МИД Евросоюза готовы в 2011 г. завершить переговоры с Украиной о соглашении об ассоциации

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза подтвердили общее стремление в этом году завершить переговоры относительно заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом министры заявили на заседании «группы друзей Украины в ЕС – Украина» на уровне министров иностранных дел в Люксембурге 12 апреля.

Министры также подтвердили стремление достичь прогресса в реализации первой «законодательной» фазы реализации Плана действий визовой либерализации. Особое внимание было уделено вопросам о предоставлении Украине европейской перспективы и ускорения процесса внедрения безвизового режима для граждан.

Министры иностранных дел государств-членов ЕС заверили во всесторонней поддержке курса украинского руководства на осуществление системных реформ. Участники мероприятия приветствовали подтверждение преданности Украины курсу европейской интеграции, которая содержится в обращении Президента Украины. В свою очередь, Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефан ФЮЛЕ, который принимал участие в мероприятии, подчеркнул важность визита Президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ в Украину 18-19 апреля.

Во время встречи также обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы продолжения переговорного процесса относительно урегулирования Приднестровского конфликта в формате «5+2». Министры иностранных дел ЕС дали высокую оценку привлечению Украины к гуманитарным операциям в Ливии и выразили благодарность украинской стороне за эвакуацию иностранных граждан с территории этой страны на корабле «Костянтин Ольшанський».

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО также поблагодарил европейскую сторону за активную позицию в сборе средств для завершения чернобыльских проектов, в частности, проекту „Укрытие”.

Организаторами мероприятия были министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ и министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ.