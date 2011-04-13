В Украине стартовала гражданская акция «Вперед»

Сегодня стартовала Всеукраинская гражданская акция «Вперед», среди целей которой отставка правительства и проведение «Народных реформ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила автор законопроектов «Народные реформы», народный депутат Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня на брифинге в Киеве в рамках проведения Народной коллегии акции «Вперед».

Она сообщила, что для проведения акции объединились представители Налогового и Автомобильного майданов, представители общественных организаций, «все те, кто понимает, что в стране нужно менять ситуацию».

«Мы четко определили цели, и задача минимум - это отставка правительства АЗАРОВА, задача максимум - это проведение «Народных реформ» - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, основная цель акции - установить жесткий контроль общества над властью, обеспечить социальный диалог власти с обществом, дать обществу альтернативный путь социального и экономического развития.

«Мы хотим не только критиковать и не только отрицать то, что делается неправильно, мы сегодня подготовили пакет законопроектов, которые уже зарегистрированы в парламенте, и считаем, что это та реальная альтернатива тем репрессивным методам, которые применяет власть» - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В рамках акции 14 апреля запланировано проведение координационного совета акции «Вперед» и утверждение плана-графика, с 20 апреля будет проводится агитационная работа на местах, с 26 апреля - проведение мероприятий на местном уровне, 19 мая - проведение акции под стенами Верховной Рады Украины, 20 мая - очередное заседание Народной коллегии, на котором будут подведены итоги и составлен план дальнейших действий.

В целом, как сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, акция пройдет в 4 этапа: первый этап - «Весенний марш протеста», второй этап - «Летняя самоорганизация» (работа в регионах по завершению формирования инициативных групп), третий этап - «Осеннее наступление», четвертый этап - «Всеукраинский Щит Свободы». «Это щит, который мы выстроим от Львова до Луганска машинами и будем стоять до тех пор, пока не будут приниматься те решения, которые, мы считаем, сегодня способны спасти экономику», - сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы надеемся, что то дело, которое мы начинаем, позволит остановить тот беспредел, который творится, и позволит направить движение экономики Украины на путь развития, а не на путь разрушения», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.