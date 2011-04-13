Туск: в этом году Украина и ЕС не договорятся о безвизовом режиме

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК прогнозирует, что в этом году Украина и Европейский Союз не достигнут договоренности о введении безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Можно ли сказать, что визовый режим будет в этом году? Мне кажется, что это невозможно в этом году», - сказал Д.ТУСК.

По его словам, это связано, прежде всего, с последними событиями в Северной Африке, после которых в Европу пытается попасть большое количество мигрантов из стран этого региона.

По словам Д.ТУСКА, несмотря на то, что эти процессы касаются прежде всего Южной Европы, это влияет на миграционные процессы в Евросоюзе в целом.

При этом Д.ТУСК отметил, что, например, между Польшей и Украиной введен и действует фактически безвизовый режим (малое приграничное движение).

В целом глава польского правительства выразил удовлетворение уровнем развития этих процессов между Украиной и Польшей.