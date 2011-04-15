Число зарегистрированных безработных в марте сократилось на 0,5%

В Украине количество официально зарегистрированных безработных в марте 2011 года сократилось на 0,5%, или на 3,1 тыс. человек, по сравнению с февралем т.г., и на 1 апреля составило 613,6 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

С начала года количество безработных выросло на 12,6%, или на 68,7 тыс. чел. (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. чел.).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 апреля 2011 года составил 2,2% от общего количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 апреля т.г. получали пособие по безработице, составило 456,4 тыс. чел., что на 2,1%, или на 9,9 тыс. чел., меньше по сравнению с данными на 1 марта т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 апреля 2011 г. составила 809,63 грн., что на 16,51 грн. меньше, чем на 1 марта т.г.