Турция намерена провести осенью в Симферополе экономический форум

Турция планирует провести в Симферополе осенью 2011 года экономический форум и выставку «ИнотекЭкспоКрым», в ходе которого Крым сможет представить турецким бизнесменам свой потенциал и инвестиционные проекты.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ сообщил на встрече с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства.

По словам А.МЕРИЧА, Турция относится к Украине как стратегическому партнеру. Такое партнерство предусматривает, в частности, внедрение свободной торговли между двумя странами и отмену виз. «Сегодня Турция находится в стадии разработки внедрения свободной экономической зоны Причерноморья, что положительно может отразиться на развитии всех стран Черноморского бассейна. В связи с этим турецкая сторона рассматривает Крым как достаточно перспективный, инвестиционно привлекательный регион», - говорится в сообщении Совмина Крыма.

На встрече со спикером Верховной Рады Крыма Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ посол заявил, что «у Турции нет никаких скрытых планов на счет Крыма», поэтому его страна рассчитывает на понимание, поддержку и толерантное отношение к ее начинаниям. «Они принесут взаимовыгодную пользу и упрочат наши добрососедские отношения», - сказал дипломат, которого цитирует пресс-служба крымского парламента.

На встрече с Постоянным представителем Президента Украины в Крыму Владимиром ЯЦУБОЙ посол отметил позитивные изменения в вопросах, связанных с решением социально-экономических проблем крымских татар.

«Наши приоритеты - помощь в вопросах обустройства, образования. Наш партнер в их реализации - меджлис крымско-татарского народа. Мы с удовлетворением констатируем ту слаженную работу, которую ведут в этом направлении сегодня крымские власти», - сказал А.МЕРИЧ, которого цитирует пресс-служба постпреда главы государства.