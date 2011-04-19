ВР приняла решение, как оплачивать командировки
12:51, 19 апреля 2011Соцполитика
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Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в статью 121 Кодекса законов о труде Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В данном законе предусмотрено, что работникам, направленным в служебную командировку, оплата труда за выполненную работу осуществляется в соответствии с условиями, определенными трудовым или коллективным договором, и размер такой оплаты труда не может быть ниже среднего заработка.
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