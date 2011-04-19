Госслужба занятости в первом квартале трудоустроила 163,7 тыс. безработных

В январе-марте 2011 года по направлениям Государственной службы занятости трудоустроено 163,7 тыс. граждан, что на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госслужбы занятости.

Согласно сообщению, уровень трудоустройства незанятых граждан составил 18% против 16,7% в январе-марте прошлого года.

В течение первого квартала т.г. услугами службы занятости воспользовались 911,4 тыс. незанятых граждан, статус безработного имели 786,6 тыс. лиц, из которых получали помощь по безработице 638,7 тыс. лиц.

В январе-марте 2011 года проходили профессиональную учебу 84,1 тыс. безработных, что на 34,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В оплачиваемых общественных работах в январе-марте приняли участие 86,1 тыс. безработных, что на 40,2% больше, чем в январе-марте 2010 года. Уровень привлечения безработных к общественным работам вырос с 7,5% в январе-марте 2010 года до 9,4% в январе-марте 2011 года.

На 1 апреля т.г. на учете в центрах занятости находилось 633,2 тыс. незанятых граждан, в том числе 340,7 тыс. женщин, 292,5 тыс. мужчин, 272 тыс. молодежи; 36,7 тыс. – уволенных работников, 127,3 тыс. – лиц, не способных на равных конкурировать на рынке труда. Из общей численности безработных 264,2 тыс. лиц проживали в сельской местности, 349,4 тыс. – в городах.

В январе-марте 2011 года в Госслужбу занятости поступило 339,8 тыс. вакансий от 84,7 тыс. работодателей. На 1 апреля т.г. количество вакансий в базе данных службы составляло 92,3 тыс., в том числе для рабочих – 47,1 тыс., для служащих – 31,8 тыс. и для лиц без специальной подготовки – 13,4 тыс.

Самыми популярными сегодня являются профессии высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, поваров, продавцов и других представителей рабочих профессий. Среди работодателей имеют спрос специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтера, юристы с соответствующим опытом работы.