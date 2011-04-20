С 1 апреля средний уровень пенсий в Украине составил 1177 грн. - Тигипко

С 1 апреля т.г. средний уровень пенсий в Украине составил 1177 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Он напомнил, что с 1 апреля уровень минимальной пенсии в Украине вырос до 764 грн.

По словам С.ТИГИПКО, в связи с повышением уровня средней заработной платы по тогам 2010 года на 20% пятая часть этого повышения направляется на индексацию пенсий. «Это значит, что индексируются пенсии пенсионерам, которым не поднимали пенсии в соответствующий период или этот уровень был меньше соответствующей величины», - сказал вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что с 1 марта т.г. пенсии в Украине повышены в среднем на 4%.

Как сообщал УНИАН, согласно Государственному бюджету на 2011 год, с 1 апреля повышаются социальные стандарты.

В частности, размер минимальной пенсии повышается на 14 грн. – до 764 грн.