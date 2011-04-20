Украина и Аргентина подписали соглашение об отмене виз и признании дипломов

Украина и Аргентина подписали межправительственные соглашения о взаимном признании документов о высшем образовании и об отмене виз.

Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел Украины, соглашения были подписаны по результатам встречи глав МИД двух стран Константина ГРИЩЕНКО и Эктора Маркоса ТИМЕРМАНА, которая состоялась в рамках официального визита главного аргентинского дипломата в Украину.

Стороны также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной жизни, актуального состояния и тенденций развития интеграционных процессов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, перспектив двустороннего сотрудничества в рамках латиноамериканских региональных объединений и международных организаций.

“Главы МИД обоих государств подчеркнули необходимость активизации политического диалога, дали позитивную оценку постепенному возобновлению объемов двустороннего товарооборота, а также обсудили перспективные направления дальнейшего торгово-экономического сотрудничества”, – говорится в сообщении украинского МИД.