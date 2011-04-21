В Украине объем субсидий на оплату ЖКУ в І квартале вырос на 40 млн. грн.

В январе-марте 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 61,4 млн. грн., что на 40 млн. грн. больше, чем в январе-марте 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 52,1 млн. грн., в сельской – 9,3 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-марте 2011 года были назначены 354,1 тыс. семей (90,4% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 311,7 тыс., в сельской – 42,4 тыс. По сравнению с январем-мартом 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 192 тыс., или в 2,2 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте т.г. увеличился по сравнению с мартом 2010 года в 2,1 раза – до 170 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве и Ровенской областях (255,6 – 241,1 грн.), наименьший – в Кировоградской и Николаевской областях (37,6 и 94,9 грн.).

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 46,3 млн. грн., что на 28,7 млн. грн. больше, чем в январе-феврале 2010 года.

В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.