ВР ужесточила платежную дисциплину по уплате взносов в фонды соцстрахования

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам общеобязательного государственного социального страхования” (относительно ужесточения платежной дисциплины по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусматривается внести изменения в законы Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности”, „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы” и „Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и похоронами”.

В соответствии с законом предусматривается ужесточить платежную дисциплину по уплате взносов в фонды общегосударственного социального страхования.