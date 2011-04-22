Кабмин утвердил порядок использования средств для обеспечения жильем инвалидов 1-й группы

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем инвалидов Великой Отечественной войны 1-й группы, которые на протяжении длительного срока находятся в очереди на получение жилья.

Соответствующее постановление от 20 апреля № 437 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, бюджетные средства направляются на приобретение квартир на вторичном рынке, в жилых домах, введенных в эксплуатацию, в объектах незавершенного жилищного строительства со сроком введения в эксплуатацию в 2011 году на условиях паевого участия при условии, что в квартирах, которые будут приобретаться, будут выполнены внутренние отделочные работы, а также на погашение бюджетной кредиторской задолженности, которая возникла по состоянию на 1 января 2011 года по программе “Обеспечения жильем инвалидов 1-й группы Великой Отечественной войны, которые длительное время находятся в очереди на получение жилья”, взятых на учет органами Государственной казначейской службы.

Квартиры предоставляются исходя из нормы не более 21 кв. м общей площади жилья на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью. В случае предоставления однокомнатной квартиры общая площадь такой квартиры не может превышать 50 кв. м. Закупка товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств осуществляется в установленном законом порядке.

Во время определения общей стоимости жилья учитываются расходы, связанные с оформлением права собственности и уплатой предусмотренных законодательством налогов и сборов (обязательных платежей). Операции, связанные с использованием бюджетных средств, проводятся в порядке, установленном Государственной казначейской службой.

Распределение и предоставление квартир инвалидам Великой Отечественной войны 1-й группы, которые на протяжении длительного срока находятся в очереди на получение жилья, осуществляются в соответствии с законодательством.