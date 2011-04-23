Янукович рекомендует Кабмину увеличить субвенции местным бюджетам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рекомендует Кабинету министров увеличить в этом году объем субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое решение В.ЯНУКОВИЧЕМ было принято по итогам заседания Совета регионов.

Также Президент рекомендовал правительству проработать вопрос законодательного урегулирования размера и порядка выплат, предусмотренных соответствующими законами Украины относительно социального статуса ветеранов войны, граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, семей с детьми, в том числе - относительно признания государственным долгом суммы взысканий по решениям судов; активизировать работу по созданию единой методики формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и т.п.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Кабинету министров, отмечает необходимость уделить особое внимание принятию действенных мер для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений и предотвращения дальнейшего роста задолженности по ее выплате.

Кроме того, Президент настаивает на обеспечении анализа причин роста задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги "с принятием необходимых мер для решения этого вопроса с учетом опыта Киевской городской государственной администрации по введению 10% скидки за своевременную оплату услуг".