Соглашение по ЧФ РФ угрожает суверенитету Украины и создает опасность терактов – Гриценко

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии «Громадянська позиція» Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что соглашение о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Севастополе является не только угрозой суверенитету Украины, но и создает опасность терактов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Харьковский пакт – предательство национальных интересов Украины и удар по ее суверенитету. Коммерция вторична», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил слова премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА о том, для России важны не только братские отношения или финансовые вопросы, а и общий с Украиной исторический вектор развития.

«Я сторонник того, чтобы Украина проводила свою политику», - отметил А.ГРИЦЕНКО, добавив, что присутствие Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года разъединяет страну.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны считает реальной угрозу терактов в Украине в связи с базированием Черноморского флота РФ.

«Россия уже показала, что будет задействовать флот, где и когда захочет, не согласовывая этого с Украиной. Для нас это опасность терактов, ведь военные знают, что врага действенно останавливать ударами по его базам. Кроме того, российский парламент дал право президенту использовать войска за границей, если есть угроза для воинских контингентов или россиян. Если по базе Черноморского флота будет нанесен удар, то российский президент имеет полное право использовать вооруженные силы, а зачем эти угрозы Украине?», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также поставил под сомнение энергетическую целесообразность харьковских соглашений. «Фактически, будучи энергоизбыточной страной, Украина зависит от российского газа. Мы имеем и свой уголь, и свой газ на много лет вперед, но мы тратим на единицу продукции в 5-6 раз больше, чем развитые страны», - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что от «Харьковских соглашений» выиграла только Россия, а украинские власти попросту обманули своих граждан. «Сегодня это поняло уже большинство населения Украины. Это подтверждают последние социологические опросы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.