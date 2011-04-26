Томенко призывает Кабмин отозвать из ВР законопроект об ограничении льгот чернобыльцам

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что лучшим подарком для чернобыльцев является выполнение действующих законов и отзыв из парламента законопроекта, касающегося ограничения их льгот.

Об этом он заявил сегодня, комментируя мероприятия, которые проводятся к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО заметил, что в стране сложилась ситуация, при которой даже те минимальные льготы, имеющиеся в настоящее время у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, систематически не выполняются, в то же время правительство хочет их еще уменьшить.

Он назвал циничным, что Кабинет министров внес законопроект о гарантиях государства относительно выполнения решений суда, который фактически ликвидирует систему поддержки социально уязвимых категорий населения и в случае его принятия переводит ее в плоскость ручного управления правительственными чиновниками.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что соответствующим законопроектом предлагается внести изменения в несколько законов относительно объемов и порядка предоставления социальных гарантий и льгот ряду социальных групп, в том числе ветеранам войны, участникам боевых действий, приравненным к ним лицам и участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Как заявил Н.ТОМЕНКО, еще 5 апреля Верховная Рада приняла постановление о рекомендациях парламентских слушаний «Современное состояние и актуальные задачи преодоления последствий Чернобыльской катастрофы», которым обязала правительство отозвать упомянутый законопроект. Однако до сих пор он не отозван.

«До сегодняшнего дня правительство не отозвало этот законопроект, а следовательно, под угрозой даже те небольшие льготы для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые есть на сегодняшний день» , - отметил Н.ТОМЕНКО.