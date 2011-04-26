Саркози и Берлускони заявили, что Шенгенскую зону не отменят, но реформируют

Президент Франции Никола САРКОЗИ и премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявили после переговоров в Риме, что не собираются приостанавливать действие Шенгенского договора, несмотря на проблемы массовой миграции большого количества беженцев из Северной Африки, но при этом они впервые заявили о необходимости реформировать договор.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

С.БЕРЛУСКОНИ сообщил, что подписал соглашение с Францией об урегулировании проблемы иммиграции.

Лидеры Франции и Италии подчеркнули, что сложившаяся ситуация не должна повлиять на основы работы Шенгенского договора, но вместе с тем признали необходимость пересмотреть общие нюансы реализации договора.

Как передает AFP, итальянский премьер заявил, что стороны направят письмо Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ и Президенту Европейского Совета Херману Ван РОМПОЮ с соответствующей просьбой.

В письме предлагается изучить возможность временного возобновления пограничного контроля на внутренних границах стран-участниц Шенгенского соглашения в случае возникновения «исключительных сложностей в управлении внешними границами».

Лидеры двух стран ожидают, что Европейский Совет уже в июне сможет принять соответствующее решение.

Сегодня же один из пресс-секретарей Еврокомиссии сообщил, что к 4 мая комиссия планирует подготовить предложения о пересмотре Шенгенского соглашения.

«Мы хотим, чтобы Шенген жил, но чтобы он жил, его необходимо реформировать», – сказал Н.САРКОЗИ.

С.БЕРЛУСКОНИ на пресс-конференции заявил о том, что ни Рим, ни Париж не хотят аннулировать Шенгенские соглашения, но выступают за временное изменение правил для ужесточения контроля за потоком нелегальных иммигрантов.