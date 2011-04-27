Азаров дал две недели на подготовку изменений к законам по реформированию здравоохранения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру здравоохранения Илье Емцу создать рабочую группу, которая в течение двух недель наработает изменения к законодательству относительно реформ в системе здравоохранения.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее поручение Н.АЗАРОВ озвучил сегодня во время совещания по вопросам реформирования отечественной системы здравоохранения.

«Я предлагаю всем представителям общественных организаций, представителям Академии медицинских наук, Министерства здравоохранения, практической медицины, Федерации профсоюзов присоединиться к работе этой рабочей группы и принять участие в доработке законопроектов по этому поводу», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что нынешняя система здравоохранения в Украине не удовлетворяет потребностей ни граждан, ни руководства страны. Глава правительства добавил, что вопрос реформирования системы здравоохранения назрел давно и откладывать его решение больше нельзя.

По словам Н.АЗАРОВА, по результатам работы рабочей группы после 10 мая будет проведено еще одно совещание, на котором будут предметно обсуждены доработанные законопроекты по реформированию системы здравоохранения, чтобы затем принять их на заседании правительства и внести на рассмотрение парламента.