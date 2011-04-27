Местные власти будут отвечать за принуждение медиков идти в отпуска за свой счет - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предупредил руководителей органов власти на местах об ответственности за незаконное принуждение медиков идти в отпуска за свой счет, чтобы сэкономить средства на содержание медицинских учреждений.

Как сообщает Правительственный портал, об этом Н. АЗАРОВ заявил сегодня во время совещания по вопросам реформирования отечественной системы здравоохранения.

«Ни в одной области нету никакой необходимости отправлять медиков в отпуск за свой счет, а там, где это происходит, за это необходимо серьезно спросить. Илья Николаевич ЕМЕЦ (министр здравоохранения) - это Ваша непосредственная ответственность», - заявил премьер-министр, добавив, что из Госбюджета профинансированы все расходы на медицину.