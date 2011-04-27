До 2015 года обещают квартиры всем очередникам – инвалидам ВОВ и воинам-интернационалистам

До 2015 года правительство планирует выделить квартиры всем инвалидам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, которые стоят на очереди для получения жилья.

Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«2014 год будет последним, когда мы закроем эту проблему», - сказал он.

Он сообщил, что на сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят 2 тыс. 643 инвалида войны, из них инвалидов ВОВ 1 тыс. 493, воинов-интернационалистов - 1 тыс. 140 человек.

Для предоставления жилья инвалидам ВОВ в 2011 году будет выделено 40 млн. грн., для воинов-интернационалистов - 20 млн. грн. для получения 160 и 80 квартир соответственно.

С.ТИГИПКО сообщил, что ликвидацию очереди правительство планирует проводить поэтапно, увеличивая размеры выделения средств на нее с учетом инфляции: в 2012 году на 131 млн. грн. больше, чем в 2011 году, в 2013 – на 193 млн. грн., в 2014 – на 152 млн. грн. больше, чем в 2011 году.

«Предполагается с 2011 по 2015 годы полностью закрыть проблему, чтоб у нас не осталось ни одного инвалида ВОВ или воина-интернационалиста, который бы оставался в очереди на жилище», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины приобрело для ветеранов Великой Отечественной войны II группы 491 квартиру за более чем 140 млн. грн.