Янукович предложил Ющенко возглавить совет по развитию "Художественного арсенала"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ Указом № 511/2011 от 28 апреля 2011 года образовал Совет по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" в качестве консультативно-совещательного органа при Президенте Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

В указе объясняется, что такое решение принято с учетом важной роли Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" в популяризации национального культурного достояния и с целью формирования стратегии дальнейшего развития этого культурного заведения.

В.ЯНУКОВИЧ назначил сопредседателями Совета экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (по согласию) и министра культуры Украины Михаила КУЛИНЯКА.

Согласно указу, основными задачами Совета является подготовка и предоставление Президенту Украины предложений относительно консолидации усилий творческой общественности, обеспечение осуществления согласованных мероприятий, направленных на дальнейшее развитие Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" как современного общенационального культурно-просветительского центра, в том числе на решение в установленном порядке вопросов относительно привлечения с этой целью инвестиций.

Также В.ЯНУКОВИЧ утвердил персональный состав Совета, в который, среди других, вошли советник Президента Украины – руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН, первый заместитель министра культуры Юрий БОГУЦКИЙ, директор Института литературы имени Т.Г.Шевченко НАН Украины (по согласию) Николай ЖУЛИНСКИЙ, руководитель Государственного управления делами Андрей КРАВЕЦ, народный депутат Украины (по согласию) Петр ЮЩЕНКО и т.д.