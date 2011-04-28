На следующей неделе состоится презентация пенсионной реформы – Тигипко

Презентация Пенсионной реформы должна состояться на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО сообщил сегодня во Львове во время семинара для научных работников и профсоюзных организаций Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей.

«Альтернативы проведению Пенсионной реформы в Украине нет. Презентация пенсионной реформы должна состояться на следующей неделе. Это решение, которое стоит перед страной. Его необходимо принять в июне – не позже начала июля. В таком случае в конце июля - в начале августа можно надеяться на положительное решение МВФ о финансовой поддержке. Речь идет о двух траншах в 1,5 млрд. долларов», - отметил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер-министр отметил, что средства МВФ пойдут в валютный резерв. «Но мы их не получим, если не будет пенсионной реформы», - добавил он.

«В соответствии с исследованиями научных работников, наибольшее количество бедных людей среди пенсионеров, особенно это касается одиноких женщин. Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины в 2010 году составлял 34 млрд. грн. - это 3,4% ВВП. В этом году мы хотим выйти на цифру в 17,7 млрд. грн. Для этого сделан ряд шагов: взносы в ПФ от шахтеров и всех предпринимателей, пусть и из минимальной зарплаты, введение единого социального взноса, который администрирует ПФ. Также это и Налоговый кодекс, в котором прописано, что автоматически возмещается НДС тем предприятиям, которые имеют среднюю зарплату не менее 2,5 размеров минимальной зарплаты», – отметил С.ТИГИПКО.

Он добавил, что в Украине на сегодня проживает 13 млн. 700 тыс. пенсионеров и 14 млн. 400 тыс. работающих лиц. «Когда в той же Польше это соотношение составляет 41%. Чтобы изменить ситуацию, мы должны достичь экономического роста, роста банковского сектора, создать условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций. Одна из важнейших задач – выведение зарплаты из тени. 130-145 млрд. грн., 25-30% зарплаты в тени», - сообщил С.ТИГИПКО.

Он также очертил основные положения проекта Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

«Мы ничего не изменяем для тех, кто уже находится на пенсии. Изменения будут вводиться постепенно. Пенсионный возраст будет увеличиваться на протяжении 10 лет по 6 месяцев в год, увеличение пенсионного возраста для мужчин-госслужащих до 62 лет будет вводиться с 2013 года по шесть месяцев на протяжении четырех лет, также на протяжении 10 лет запланировано увеличить выслугу лет для военных на пять лет, начиная с 2013 года. Запланировано установление максимального размера пенсии, установление 12 минимальных пенсий», – добавил вице-премьер-министр.

В соответствии с законопроектом, коэффициент замещения для госслужащих и военные будет составлять не 90%, а 80%, для минимальной пенсии минимальный стаж должен составлять не менее 15 лет, а пенсии будут вычислять по среднему уровню зарплаты не за последний год работы, а за три последних года.

С.ТИГИПКО также объяснил, что в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста, люди смогут выходить на пенсию раньше, но с определенными финансовыми потерями.