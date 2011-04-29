Активы НПФ в 2010 году выросли на 33,4%

Активы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Украине в 2010 году против 2009 года выросли на 33,4% - до 1 млрд. 144,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий ВОЛГА сегодня на пресс-конференции.

По его информации, чистая стоимость активов НПФ за 2010 год увеличилась с 854,7 млн. грн. до 1 млрд. 140,6 млн. грн., или на 33,5%. Поступления пенсионных взносов за прошлый год выросли на 22,6% и на 31 декабря 2010 года составили 925,4 млн. грн.

Средняя доходность активов НПФ от инвестирования в отчетном периоде была на уровне 17,2%. При этом 50 НПФ, на которые приходится 78,1% участников системы негосударственного пенсионного обеспечения, и 97% общих активов НПФ обеспечили доходность выше уровня инфляции.

Справка УНИАН. По данным Госфинуслуг, на 31 декабря 2010 года в Государственный реестр финансовых учреждений был внесен 101 негосударственный пенсионный фонд.