Бузек надеется, что EURONEST принесет преимущества жителям стран «Восточного партнерства»

Брюссель. Президент Европарламента Ежи БУЗЕК надеется, что Парламентская ассамблея EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства») принесет реальные преимущества жителям стран инициативы «Восточное партнерство».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Е.БУЗЕК заявил накануне запланированного на сегодня учредительного заседания Ассамблеи.

«Мы, парламентарии, полны решимости способствовать в полной мере успеху «Восточного партнерства», - заявил Е.БУЗЕК.

Он выразил мнение, что Парламентская ассамблея будет способствовать обмену опытом, идеями, станет лучшей практикой на базе совместных ценностей демократии.

Вместе с тем, Президент Европарламента выразил сожаление в связи с тем, что представители Беларуси не будут присутствовать на учредительном заседании.

«Я надеюсь, что это временное, а не окончательное решение. Мы поприветствуем парламентариев Беларуси, но только после того, как свободные выборы станут реальностью», - подчеркнул Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» - инициатива ЕС, направленная на усиленное сотрудничество с шестью странами – восточными соседями ЕС, включая Беларусь. Эта инициатива была начата в мае 2009 года. Парламентскую ассамблею EURONEST пытались безуспешно создать в продолжение последних полутора лет, однако из-за ситуации в Беларуси этого так и не удалось сделать до сегодняшнего дня.

Инаугурационное заседание Ассамблеи состоится сегодня. В нем примут участие Президент Европарламента, Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности, руководители парламентов стран-участниц «Восточного партнерства» - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы. Украинскую делегацию возглавит глава Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК.