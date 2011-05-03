Комитет Европарламента поддержал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Брюссель. Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании комитета 2 мая.

Комитет, в частности, поддержал проект доклада Карлоса КОЭЛЬО (группа народных партий, Португалия).

Согласно проекту доклада, наличие ряда вопросов, требующих дополнительного контроля, не является препятствием для присоединения этих стран к Шенгенскому соглашению в полном объеме.

Вместе с тем, депутаты отметили необходимость осуществления ряда дополнительных мероприятий в пограничной зоне между Грецией, Болгарией и Турцией, поскольку граница между Грецией и Турцией является одной из самых уязвимых в ЕС, а это значит, что такие же проблемы могут ожидать и Болгарию.

В проекте доклада подчеркивается, что Евросоюзу следует назвать дату присоединения Болгарии и Румынии к Шенгену до конца этого года.

Предполагается, что проект доклада будет вынесен на голосование в сессионный зал Европарламента на сессии 6-9 июня, накануне заседания Совета министров по вопросам юстиции и внутренней политики ЕС 10-11 июня.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 года Франция и Германия активно выступили против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению до тех пор, пока в этих странах не будет решена проблема коррупции. Представители Болгарии и Румынии в свою очередь, раскритиковали такую позицию.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения распространяется на граждан стран-членов ЕС и всех лиц, пересекающих внутренние границы на территории, где действует договор.

В состав стран-участниц Шенгенского договора в настоящий момент входит 22 страны ЕС: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. К Шенгенской зоне также относятся Исландия, Норвегия и Швейцария.