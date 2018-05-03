Гастарбайтеры – «спасательный круг» для украинской экономики

На сегодняшний день, по неофициальным данным, за границей трудятся от 3 до 4,5 миллиона украинцев. Как правило, в публичной риторике чиновников эти люди редко упоминаются, а если и заходит речь, то только в плане необходимости вернуть их на Родину. При этом никто даже не пробовал проанализировать, чем это обернется для Украины.

Неоценимые заслуги

В первую очередь стоит сказать о сфере занятости. Официальная статистика по безработице в Украине более-менее утешительная. По данным МОТ, ее уровень составляет около 8,8% по итогам 2010 года. И это притом, что в странах ЕС данный показатель близок к 10%. Именно благодаря тому, что большая часть соотечественников трудится за рубежом, наша страна имеет возможность удерживать уровень безработицы ниже, чем в Западной Европе. Вернись они все домой, и показатель бы составил не менее 20%. Так что, это еще большой вопрос, стоит ли звать заробитчан обратно.

Но главная заслуга наших гастарбайтеров – приток валюты в Украину.

В 2010 году, согласно официальным данным, в Украину поступило 1,5 млрд. долл. в виде денежных переводов работающих за границей. Однако если учесть часть неофициальных потоков, которые осуществляются через платежные системы или посредством ввоза наличной валюты на территорию Украины, то общая сумма значительно больше – на уровне 6 млрд. долл. Цифра сравнима с объемом прямых инвестиций, которые получила наша страна в 2010 года. Если же вспомнить о привлечении долговых обязательств нерезидентов, то в п.г. заробитчане перечислили больше, чем Украина получала кредитных средств от МВФ и продажи еврооблигаций. Теперь понятно, кто действительно является источником валютных поступлений.

В 2009 году, когда во всю бушевал кризис, гастарбайтеры перечислили в Украину более 5,3 млрд. долл. (в 2008 году - 6,1 млрд. долл.). Согласно данным Всемирного банка, наша страна по объему частных переводов граждан, работающих за границей, занимает 21 место в мире. Украинские «доходы» в этой сфере приблизительно равны показателям Сербии и Румынии.

В целом, за период 2002-2009 гг. украинские гастарбайтеры перевели в Украину почти 7 млрд. долл. И это только официальные данные, неофициальные вдвое больше.

Украина явно недооценивает свой экспортный потенциал – рабочую силу. Большая часть соотечественников трудятся за рубежом нелегально, это сказывается на их доходах. Если бы они ощущали поддержку со стороны украинских властей, которая заключается в признании на мировом рынке труда, то эффект для нашей экономики от гастарбайтерских денежных потоков был бы куда более значимым. Это - стимулятор рынка потребления и стабильный рост депозитных вкладов населения, и в отличие от зарубежных прямых, или портфельных инвестиций деньги заробитчан не нужно возвращать.

А может плюнуть на кредиты МВФ, на проблемки с металлом и минеральными удобрениями и начать агитировать народ более активно ехать трудиться за рубеж? Только чтобы не забывали перечислять заработанные деньги в Украину…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)