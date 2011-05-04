Президент назначил Забрудского главой Государственной миграционной службы
18:58, 04 мая 2011Соцполитика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра ЗАБРУДСКОГО председателем Государственной миграционной службы вместо уволенного Дмитрия ВОРОНЫ.
Это предусмотрено президентскими указами №541/2011 и №529/2011 от 29 апреля соответственно. Тексты документов размещены на официальном сайте Президента.
Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 405/2011 от 6 апреля утвердил положение о Государственной миграционной службе.
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