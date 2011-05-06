До 2015 года правительство обеспечит жильем всех инвалидов войны – Тигипко

До 2015 года правительство обеспечит жильем всех инвалидов войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», об этом вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил накануне празднования 66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«В ближайшие три-четыре года этот вопрос будет окончательно решен», – пообещал С.ТИГИПКО.

По его словам, в этом году на выплату помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и жертвам нацистских преследований государство выделило 550 млн. грн. Всего помощь получили 2,1 млн. украинцев.

«Впервые государство выплатило эту помощь заблаговременно, чтобы люди имели возможность достойно встретить праздник Победы», – отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, в следующие годы размер помощи ветеранам постоянно будет увеличиваться.

Он добавил, что Министерство социальной политики разрабатывает программу улучшения социальной защиты ветеранов и инвалидов войны до 2015 года, которой будет предусмотрено повышение пенсий, социальных выплат и улучшения уровня обеспечения жильем.

«Впервые за годы независимости мы разрабатываем дорожную карту реформ в социальной сфере. План мероприятий по улучшению социальной защиты украинцев, в частности, предусматривает значительное повышение помощи ко Дню Победы уже со следующего года. Если сейчас она составляет, например, для инвалидов первой группы 1 тыс. грн., то в 2015 году размер разовой помощи будет 3,8 тыс. грн.», – отметил С.ТИГИПКО.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что с 2012 года планируется ежегодное повышение пенсий для инвалидов войны на 25%. «Мы рассчитываем, что в 2015 году эти пенсии будут составлять более 5 тыс. грн.», – подчеркнул чиновник.