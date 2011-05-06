Госказначейство обеспечило выплату ежегодной разовой помощи ветеранам

Государственное казначейство Украины обеспечило в апреле текущего года открытие ассигнований и выплату ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований в размере 536,4 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Госказначейства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО отметил, что в 2011 году ветераны Великой Отечественной войны – инвалиды І группы получат по 1 тыс. грн. ежегодной разовой помощи, ІІ группы – по 900 грн., ІІІ – 800 грн. По его словам, в этом году увеличатся разовые выплаты воинам-интернационалистам. В частности, воины-интернационалисты – инвалиды І группы получат по 730 грн., ІІ группы – 580 грн., ІІІ группы – 510 грн.