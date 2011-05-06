Отдельные страны ЕС искусственно ограничивают получение виз украинцами - МИД

Министерство иностранных дел Украины констатирует, что отдельные учреждения государств-членов Европейского Союза создают искусственные ограничения доступа граждан Украины в консульские учреждения и превышение сроков назначения собеседований для подачи визовых документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом украинская сторона заявила во время шестого заседания Совместного визового комитета по реализации Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз (СВК) и шестого заседания Совместного реадмиссионного комитета Украина-ЕС по реализации Соглашения между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц (СРК), которые состоялись в Брюсселе 5 мая.

Украинская сторона подчеркнула недопустимость нарушения положений Соглашения об упрощении оформления виз. По результатам встречи договорено об принятии стороной Евросоюза дальнейших мер, направленных на усовершенствование практической реализации данного соглашения.

По настоянию украинской стороны делегация ЕС согласилась ускорить работу по составлению и согласованию унифицированного перечня документов, которые должны подаваться гражданами Украины в консульские учреждения государств-членов ЕС на территории Украины для оформления виз.

Также был поднят вопрос предоставления гражданам Украины исчерпывающей информации о причинах отказа в оформлении визы, а также детального разъяснения порядка обжалования таких решений.

В то же время стороны констатировали определенный прогресс в имплементации Соглашения об упрощении оформления виз, о чем непосредственно свидетельствуют статистические данные относительно оформления шенгенских виз гражданам Украины.

Так, по данным Еврокомиссии, количество визовых отказов уменьшились с 5% в 2009 году до 4% в 2010 г. При этом заметным является существенное уменьшение количества визовых отказов отдельными государствами-членами ЕС в 2010 году по сравнению с 2009 годом: Испанией – с 14,7% до 2%, ФРГ – с 10% до 6%, Грецией – с 10% до 3%.

Кроме того, общее количество выданных виз увеличились на 70 тысяч в 2010 году, а доля многократных виз превысила показатели прошлых лет и достигла 27,26%.

В то же время наблюдается ряд нарушений положений соглашения отдельными дипломатическими и консульскими учреждениями государств-членов Евросоюза.

По оценке украинской стороны, остаются чрезмерными требования относительно большого количества вспомогательных документов, которые должны подавать граждане Украины для оформления шенгенских виз; наблюдаются случаи немотивированного уклонения от выдачи многократных виз сроком действия от одного до пяти лет гражданам с положительной визовой историей, что приводит к латентному подорожанию стоимости визы.