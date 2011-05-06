Поступления в Пенсионный фонд не могли увеличиться на 18% - НФПУ

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК считает, что поступления в Пенсионный фонд остались, в лучшем случае, на уровне прошлого года, а не увеличились на 18%, как об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

«Предоставляя информацию Президенту о повышении поступлений в Пенсионный фонд, авторы забыли уточнить, что раньше средства из предприятий поступали в четыре фонда. В Пенсионный фонд и в три фонда соцстрахования: по временной потери трудоспособности, от несчастных случаев на производстве и на случай безработицы. После введения так называемого «единого социального налога» деньги поступают сначала в Пенсионный фонд, а уже потом распределяются между другими фондами. Поэтому суто математически поступления в ПФ увеличились, но к росту экономики это не имеет никакого отношения», - сказал председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

Он подчеркнул, что удельный вес присоединенных к Пенсионному фонду трех социальных фондов составляет 9,76%. Следовательно, Пенсионный фонд автоматически увеличился на почти 10%.

Кроме того, напоминают в НФПУ, нельзя не принимать во внимание инфляцию, которая на протяжении апреля составляла 4,4%.

«Следовательно, из 18% процентов так называемого «роста» почти 10% обеспечены поступлениями из трех фондов соцстрахования, 4,4% - «съела» инфляция. Следует учесть и непонятную ситуацию с предпринимателями-упрощенцами, которых стало меньше, но налогов в Пенсионный фонд платят больше, без всякого отношения к росту экономики. Если составить все эти цифры, то выходит, что речь идет о банальной манипуляции. Ведь поступления в Пенсионный фонд, если и увеличились, то максимум на 3, а не на 18%, а если выяснить ситуацию с предпринимателями-упрощенцами, возможно, эти поступления и уменьшились», - подчеркнул председатель НФПУ.

М.ЯКИБЧУК также призвал власть обнародовать более детальные отчеты относительно поступлений в Пенсионный фонд за прошлые годы и за четыре месяца нынешнего года.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Президент В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в апреле 2011 года в Пенсионный фонд поступили 11,5 млрд. грн., или на 18% больше, чем за период с начала года, и это связано с «ростом заработной платы» и «ростом экономики».