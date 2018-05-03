Обещания к 9 мая - за чей счет?..

Циник - идеалист, с которого сняли розовые очки, сломали надвое и втоптали в землю, тем самым мгновенно улучшив его зрение (Рик Баян)

До чего же довели наши руководители народ, что любое их благое намерение (как и действия) воспринимается большинством соотечественников с особым чувством цинизма. Правда, как говаривала Лилиан Хеллман, цинизм - это неприятный способ говорить правду. Так и в этот раз — невозможно без уколов в сторону власти воспринимать обещания Президента Виктора Януковича повысить пенсии ветеранам на 20-25%, ежемесячную помощь - соответственно увеличению прожиточного минимума, одноразовую помощь ко Дню Победы - на 40%, начиная со следующего года, а также намерение продлить ежегодное повышение пенсий ветеранам до 2015 года. Президент также пообещал увеличивать помощь семьям погибших и и «детям войны». По его словам, в этом году «дети войны» дополнительно к пенсии получат 10% прожиточного минимума. Но и это еще не все. В.Янукович пообещал увеличить финансирование на питание, медикаменты для ветеранов, а также решить другие социальные проблемы, в частности, предоставление ветеранам скидки в аптеках до 30%. Не забыл Президент и о жилье - государство предоставит квартиры всем ветеранам, которые нуждаются в них.

Все заявленное Президентом с особым пафосом подтвердил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко: «Впервые за годы независимости мы разрабатываем дорожную карту реформ в социальной сфере».

Бесспорно, все вышесказанное сделать необходимо, причем еще вчера, и ветераны заслуживают увеличения помощи на значительно больше процентов. Но остается вопрос – где власть возьмет деньги на реализацию обещанного? Лишь бы не где обычно – урежем одному, добавим другому…

А С.Тигипко хочется напомнить, что в самом начале этого года он заявлял о том, что в 2011 году на выплату социалки украинцам не хватает 160 млрд. грн. Правда, тогда этот дефицит он списал на действия прошлого правительства, дескать, принимались решения, не обоснованные реальными доходами бюджета. Это, по его мнению, спровоцировало массовые иски украинцев в суды. Так, по итогам 2009 года было зафиксировано более 1 млн. обращений - 800 тыс. исков, которые касаются Пенсионного фонда, и более 200 тыс. в отношении подразделений социальной защиты Минсоцполитики.

«Итого» от Тигипко: «Я не уверен, что мы сможем все это выплатить, мы должны четко посмотреть и совершенно четко сказать людям: если мы имеем возможность, мы будем условно платить не 30%, а 20%, но вести разговор будем с людьми честно».

Такое заявление является публичным признанием власти своей несостоятельности изыскать 12-13 млрд. грн. в год на выплаты только "детям войны" (а это менее 250 грн. в месяц на человека!) и бессмыслицы с ускоренным принятием госбюджета, доходная часть которого составляет 281,5 млрд. грн. и не в состоянии справиться с социальной нагрузкой. С этим как-то не вяжутся пенсии и оклады чиновников, депутатов, их помощников и прочих государственных деятелей, суммы на содержание которых растут как грибы после дождя.

Между тем, власть придумала, как оправдать невыполнение обязательств – разработала соответствующее законодательство. Кабмин подал в парламент законопроект, предусматривающий новую процедуру исполнения решений судов, ответственность за выполнение которых несет государство. Документом фактически ликвидируется система поддержки социально незащищенных категорий населения и предоставляется правительству право самостоятельно определять размеры и механизмы выделения соцпомощи. Его принятие фактически урезает льготы ветеранам войны и боевых действий в Афганистане, а также чернобыльцам. Но до сих пор ни Президент, ни Кабмин не сделали ни одного шага, чтобы отозвать этот законопроект, несмотря на жесткую критику со стороны оппозиции и общественных организаций.

Вот такими методами наши верхи ищут выход из критической ситуации, развязкой которой может стать дефолт. И предпосылки к этому есть. На конец 2010 года, по данным НБУ, объем валового внешнего долга Украины достиг 117,3 млрд. долл. (85,7% ВВП), увеличившись на 13,9 млрд. долл. (на 13,5%).

За 2010 год внешний долг, который подлежит уплате на протяжении следующих четырех кварталов, вырос на 8,5 млрд. долл. Главными инструментами накопления долга продолжают выступать торговые кредиты и просроченная задолженность. А госдолг Украины обновил исторический максимум – 56,4 млрд. долл. По словам Президента, только в этом году нам придется уплатить по внешним займам 80 млрд. грн. (бюджет Украины - 267 млрд. грн.). А в следующем, по словам Н.Азарова, – 53 млрд. грн. К этому стоит добавить неясную картину с кредитом МВФ, особенно с учетом того, что госбюджет за 1 квартал т.г., по данным Минфина, сведен с дефицитом 799,9 млн. грн.

Нет, я только за повышение выплат ветеранам войны, равно как и всем другим категориям граждан, которых обездолила «разномастная» власть. Но почему-то с трудом верится в светлое будущее, которым нас то и дело «кормят». Думаю, власти пора заняться не обещаниями, а реальными действиями. Хотя бы в вопросе выплаты больничных. На начало апреля задолженность Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности превышала 430 млн. грн. И все это происходит на фоне роста цен на продукты питания, повышения коммунальных тарифов, подорожания газа и электроэнергии, транспортных перевозок, замораживания зарплат и отпусков "за свой счет". Другими словами, не жизнь, а война за выживание…

Нана Черная (УНИАН)