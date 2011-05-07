Томенко: лучшим подарком для ветеранов стало бы извинение Путина
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что лучшим подарком для ветеранов могло бы стать извинение за унизительные высказывания российского премьера Владимира ПУТИНА о роли Украины и украинцев в Великой Отечественной войне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, касающийся многочисленных политических манипуляций вокруг темы Победы.
Вице-спикер отметил, что это далеко не первая попытка нивелировать роль Украины и простого солдата в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что одно время Александр Довженко попал в опалу со стороны Иосифа Сталина и был объявлен буржуазным националистом за то, что в своем произведении «Украина в огне» описал роль Украины и простых украинцев в этой войне, а не роль партии и генералов. «Сегодня, 66 лет после войны, и сегодня украинцам снова не дают возможности сказать правду, а что же Украина пережила. Это была действительно наиболее разрушенное государство, где ничего не осталось, где миллионы людей отдали свою жизнь Победе, потому что защищали не Сталина и не красный флаг с Коммунистической партией Советского Союза, а защищали себя, свою семью и свою страну», - сказал Н.ТОМЕНКО. По словам заместителя Председателя ВР, сегодня нам, украинцам, запрещают говорить о том, что наши деды защищали нашу страну.
Он назвал вполне понятной идеологию России и ее желание удержать «русский мер», «но с этической и моральной точки зрения нужно хотя бы перед 9 мая извиниться перед украинскими ветеранами».
Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2010 года во время общения с россиянами в прямом эфире, В.ПУТИН заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.
«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы - страна победителей», - заявил В.ПУТИН.