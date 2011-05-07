Украинский МИД удовлетворен визовой статистикой ЕС

Министерство иностранных дел Украины удовлетворено статистикой о выдаче виз европейскими странами украинским гражданам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом 6 мая сообщил украинским журналистам директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ОЛЕФИРОВ.

«Мы услышали позитивные новости от европейской стороны. Количество визовых отказов составило в 2010 году 4% по сравнению с 5% в 2009 году. Это не большой процент, но для профессионалов, я убежден, для обычных граждан, это очень важная цифра», - сказал представитель МИДа.

Он отметил, что ежегодно около миллиона украинцев пересекают европейские границы, поэтому снижение отказов на один процентный пункт является очень важным.

«Все, что меньше 5%, это дало нам возможность получить и План действий по безвизовому режиму, и это является свидетельством доверия к украинским гражданам, что они не являются в любом случае миграционным риском для стран Европы», - сказал А.ОЛЕФИРОВ.

Он также отметил, что статистическая информация ЕС опровергает «определенные тезисы или лозунги» о том, что получать визы украинцам стало сложнее, а само количество выданных виз сокращается.

«Я не опровергаю предыдущие комментарии неправительственных общественных организаций, в частности, господина Александра СУШКО (научный директор Института евроатлантического сотрудничества А.СУШКО месяц назад опубликовал материал в «Зеркале недели», в котором, в частности, утверждал, что консульская практика стран-членов ЕС в отношении выдачи виз украинским гражданам снова ухудщилась – УНИАН), я просто констатирую, что официально получил информацию от Еврокомиссии», - сказал А.ОЛЕФИРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима в июне 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

11 апреля Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил мандат для Еврокомиссии на проведение переговоров с Российской Федерацией, Украиной и Молдовой об изменениях соглашений об упрощении визового режима.