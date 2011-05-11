Первый день действия закона о доступе к публичной информации - к Президенту 18 запросов

За первый день действия Закона Украины «О доступе к публичной информации» в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поступило 18 запросов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Денис ИВАНЕСКО.

По его словам, треть этих запросов поступила от средств массовой информации. 13 запросов управление получило по электронной почте, два в письменной форме и 3 устно. В частности, эти три запроса были зарегистрированы после телефонного общения с гражданами. Д.ИВАНЕСКО рассказал, что сегодня управление получило более 40 телефонных звонков, большинство граждан, которые звонили по телефону, стремилось получить консультации по тому или иному вопросу.

Руководитель управления рассказал, что на 11 запросов уже предоставлены ответы, 7 еще прорабатываются.

«Президент Украины возлагает большие надежды на реализацию этого закона. Он надеется, что закон станет одним из инструментов борьбы с коррупцией. Ведь чем более открытой будет работа власти, тем меньше остается поле для манипуляций у чиновников», - заметил Д.ИВАНЕСКО.

Как известно, Закон Украины «О доступе к публичной информации» вступил в силу 9 мая 2011 года.