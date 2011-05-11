Азаров поручил Минрегионстрою составить план-график обеспечения инвалидов войны жильем

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству регионального развития и строительства составить план-график обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

По словам премьер-министра, такой график необходимо составить в сотрудничестве с местными госадминистрациями «буквально для каждого инвалида».

«В отдельном внимании нуждаются госпитали и интернаты для ветеранов. Нужно создать программу их реконструкции и модернизации. Медицинские технологии пошли далеко вперед, но эти заведения они практически обошли. Некоторые из них, кроме кроватей и кардиографа, практически ничего не имеют. А ветераны же не становятся моложе. И здоровье им, к сожалению, не прибавляется. Им нужно серьезное квалифицированное лечение», - сказал глава правительства.

В связи с этим Н.АЗАРОВ поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством социальной политики и Минрегионстроем составить программу обновления специального медицинского оборудования.