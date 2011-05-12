В рамках всеукраинской акции «Вперед» в мае в 10 городах пройдут митинги протеста

В мае в рамках Всеукраинской акции «Вперед» в десяти городах Украины пройдут митинги протеста.

Как сообщили УНИАН активисты «Вперед», об этом они договорились 11 мая на заседании Координационного Совета акции, которое состоялось в Киеве.

Согласно сообщению, в работе Координационного совета приняли участие 60 активистов, руководителей общественных и профсоюзных организаций, представителей малого и среднего бизнеса, которые представляют большинство областей Украины, а также народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, которая внесла в Верховную Раду пакет законопроектов «Народные реформы».

Участники собрания обсудили ход подготовки Весеннего марша протеста в регионах и наметили план действий на 19 мая, когда запланировано проведение акции в Киеве.

Как сообщили представители региональных и всеукраинских общественных организаций, митинги протеста, организованные в рамках акции «Вперед» пройдут 12 мая - в Чернигове, Полтаве, Виннице, Запорожье, Харькове, Львове, Северодонецке и Сквире. На следующий день, 13 мая, митинги протеста будут организованы в Хмельницком, 14 и 15 мая подобные митинги пройдут в городах Киевской области, 16 мая - в Кривом Роге.

Представители регионов отметили, что органы власти на местах препятствуют доставке людей общественным транспортом для проведения мирной акции протеста в Киеве, намеченной на 19 мая. "В частности, представители силовых органов угрожают автоперевозчикам аннулировать лицензии и проблемами с прохождением техосмотра. В связи с этим на Координационном Совете была обсуждена возможность организации пешеходного шествия людей на Киев, в случае, если автотранспорт из регионов не сможет выехать", - говорится в сообщении.

Активисты "Вперед" решили провести 19 мая под стенами Верховной Рады заседание 2-й Народной коллегии, в ходе которого проголосовать за принятие пакета законопроектов «Народная реформа» и добиваться принятия этих законов народными депутатами. Для этого решено организовать под стенами парламента палаточный городок в виде круглосуточного «Народного Дозора», который будет напоминать народным избранникам о требованиях Всеукраинской общественной акции «Вперед». В палаточном городке будет организован агитационный пункт, где активисты акции будут разъяснять суть требований к власти.

Также в сообщении отмечено, что о начале гражданской акции «Вперед» было объявлено 6 апреля, после провала переговоров участников и инициаторов АвтоМайдана с Кабинетом министров относительно поддержки и принятия пакета «Народных реформ».

На сегодня сформированы инициативные группы «Вперед» в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях а также в городах Киеве, Кривом Роге и Дрогобыче.