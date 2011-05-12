Профсоюзы отменили акцию протеста 18 мая в связи с повышением зарплат бюджетникам

Профсоюзные активисты в разных регионах Украины отменяют акцию протеста, назначенную на 18 мая, в связи с принятием правительством постановления, которым поэтапно повышаются должностные оклады работников бюджетной сферы.

Об этом говорится в сообщении Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), переданном УНИАН.

В частности, в ФПУ отмечают, что 10 мая на встрече правительственных чиновников с руководителями профсоюзов бюджетной сферы была достигнута договоренность о том, что Кабинет Министров ускорит выполнение обязательств, взятых по Генеральному соглашению, о дополнительном повышении в этом году заработной платы работникам бюджетной сферы, о поэтапном повышении ставки первого тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) до законодательно определенного размера минимальной зарплаты, о возобновлении междолжностных и межквалификационных соотношений.

На выполнение этих договоренностей 11 мая правительство приняло соответствующее постановление, в котором в частности отмечено, что поэтапно: 1 июля, 1 октября, 1 декабря 2011 года в штатном расписании должностные оклады (тарифные ставки) работников будут установлены в таких размерах: 1 тарифного разряда – 960 грн. (с 1 июля), 985 грн. (с 1 октября) и 1004 грн. (с 1 декабря); 2 тарифного разряда – 965 грн., 990 грн. и 1009 грн.; 3 тарифного разряда – 975 грн., 1000 грн. и 1019 грн.; 4 тарифного разряда – 985 грн., 1010 грн. и 1029 грн.; 5 тарифного разряда – 995 грн., 1020 грн. и 1039 грн.; 6 тарифного разряда – 1005 грн., 1030 грн. и 1049 грн. и т.д.

Министерства и другие центральные органы исполнительной власти согласно с постановлением КМУ должны до 1 июля 2011 года привести собственные нормативно-правовые акты по вопросам оплаты труда работников учреждений и организаций в соответствие с этим постановлением.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Кабинет Министров принял решение о повышении должностного оклада работникам первого тарифного разряда. Вице-премьер-министр-министр социальной политики Сергей ТИГИПКО объяснил, что повышение должностных окладов состоится в несколько этапов. В частности, с 1 июля оклад будет повышен на 10 грн., с 1 сентября – на 16 грн., с 1 октября – на 19 грн., с 1 декабря – на 50 грн. «Практически этим решением мы поднимаем заработную плату для всех работников бюджетной сферы», - сказал С.ТИГИПКО. В целом, по словам вице-премьера, это решение даст возможность повысить зарплату бюджетникам в среднем на 12,6%.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, этим решением уменьшается разница между окладом работников первого тарифного разряда и минимальной заработной платой в Украине.

Напомним также, ранее украинские профсоюзы всех регионов требовали от правительства увеличить зарплату «бюджетникам», предусмотреть средства для увеличения социальных стандартов в проекте госбюджета на 2012 год, а также урегулировать вопрос с небольшой разницей в тарифных разрядах работников бюджетной сферы.