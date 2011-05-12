Верховная Рада приняла закон об ужесточении ответственности должностных лиц

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие закона в целом проголосовали 247 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом дополнена статья 41 Кодекса законов о труде Украины новым основанием для расторжения трудового договора с должностным лицом в случае повторного нарушения требований законодательства в сфере лицензирования, государственной регуляторной политики и по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Законом также внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушения законодательства, которым регулируется порядок выдачи документов разрешительного характера, лицензий, а также нарушение законодательства в сфере государственной регуляторной политики и о государственной регистрации нормативно-правовых актов.