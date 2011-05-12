Ефремов рассказал, почему фракция ПР не поддерживает закон о персональном голосовании

Принятие закона о персональном голосовании остановило бы работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, отвечая на вопрос журналистов, почему фракция не поддержала включение в порядок дня сессии законопроекты о внесении изменений в регламент парламента по поводу персонального голосования народных депутатов на пленарных заседаниях.

По его словам, «принять закон о персональном голосовании в тех условиях, которые сегодня есть, это значит остановить работу Верховной Рады».

«У нас такая цель не стоит. Мы поэтапно идем к решению этой проблемы, мы увеличиваем с каждым разом присутствие народных депутатов нашей фракции в парламенте, и я думаю, в конечном итоге, в результате поднятия политической культуры мы выйдем на данное голосование», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, если бы в законопроектах были предложены инструменты, как проводить голосование, то, «возможно, мы бы подумали».

Он привел пример, что в Европарламенте голосование проходит с 12 до 13 часов.

По словам А.ЕФРЕМОВА, во фракции ПР считают, что «останавливать работу либо разваливать работу ВР – то, к чему стремится оппозиция - мы поддерживать не можем».

По его словам, «как только мы и политически, и, в том числе, организационно, будем готовы к проведению этой работы, будет принято соответствующее решение».

Как сообщал УНИАН, 18 марта председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН зарегистрировал проект закона о внесении изменений в Регламент ВР, которым предусматривается голосование персонально, с помощью сенсорной кнопки.

Позже вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что фракция «БЮТ-Батьківщина» настаивает на принятии этого закона.