Страны ЕС планируют сохранить Шенген

Брюссель. Страны-члены Европейского Союза выступают за сохранение положений Шенгенского соглашения, предусматривающих свободное передвижение граждан по Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на пресс-конференции в перерыве заседания Совета министров по вопросам юстиции и внутренней политике ЕС заявили министр внутренних дел председательствующей в ЕС Венгрии Сандор ПИНТЕР и комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ.

«Есть четкая позиция всех министров и Еврокомиссии, что свободное передвижение людей по территории ЕС - одно из ключевых достижений, и оно должно быть сохранено», - сказал С.ПИТЕР.

Вместе с тем, С.МАЛЬМСТРЕМ отметила необходимость создания четких правил, которые помогли бы избежать введения любой страной ЕС в одностороннем порядке пограничного контроля на внутренних границах Евросоюза.

«Комиссия не собирается ослаблять Шенген, но нам нужно усилить четкость правил и процедуры, чтобы избежать одностороннего возобновления пограничного контроля», - сказала С.МАЛЬМСТРЕМ.

«Должна быть возможность возобновления внутреннего контроля, но это должно быть только на четких условиях», - добавила она.

В свою очередь, С.ПИНТЕР уточнил, что на сегодня большинство министров стран ЕС высказались за то, чтобы одна страна не имела права на введение пограничного контроля на внутренних границах ЕС без соответствующих консультаций с Еврокомиссией.

«На более поздней стадии мы будем иметь более полную картину», - отметил министр внутренних дел Венгрии.

Как сообщал УНИАН, вопрос о возможности возобновления пограничного контроля на внутренних границах ЕС обсуждается с конца апреля, когда с соответствующим предложением выступили Франция и Италия, столкнувшись с притоком нелегальных мигрантов из Туниса.