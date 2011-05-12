С начала года количество плательщиков соцвзноса сократилось на 0,5 млн. человек

С начала текущего года количество плательщиков взносов в Пенсионный фонд и других социальных взносов сократилось на 0,5 млн. человек – до 13,9 млн.

Количество пенсионеров почти не изменилось и составляет 13,75 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, количество пенсионеров за указанный период почти не изменилось и составляет 13,75 млн. человек.

«Было 14,4 млн. (человек – УНИАН), которые постоянно платили взносы в Пенсионный фонд. За последний месяц, мы посмотрели, эта цифра составила 13,9 млн. людей. А количество пенсионеров – 13,75 млн. человек – так и осталось и даже немного выросло», – сказал С.ТИГИПКО, не объяснив при этом причин ухудшения ситуации в пенсионной сфере.

По словам вице-премьера, данная проблема выявляет еще большую необходимость в проведении пенсионной реформы.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сообщил, что количество работающих людей в стране постоянно снижается: «На сегодняшний день мы имеем 14 млн. 400 тыс. работающих людей». В то же время количество пенсионеров в Украине остается относительно стабильным – 13,7 млн. человек.