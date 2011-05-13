Из-за инфляции бюджетники даже не заметят повышения зарплат - профсоюзы

Бюджетники даже не заметят предусмотренного правительством повышения зарплат из-за роста тарифов и инфляции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, об этом заявил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, реагируя на заявления правительственных чиновников о повышении на протяжении года зарплат бюджетникам, в частности, учителям (на 170 грн.) и хирургам (200 грн.).

«Мы приветствуем инициативу правительства, учитывая, что Украина находится на последнем месте в Европе по уровню оплаты труда. Но суммы повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников, озвученные премьером – смешные по сравнению с ростом тарифов и годовой инфляцией. Ведь 170 грн. – это лишь 10% средней зарплаты учителей, а 200 грн. составляет только 12% среднего заработка хирургов», - подчеркнул М.ЯКИБЧУК.

При этом, отметил председатель НФПУ, официальный уровень инфляции в Украине на протяжении 2011 года составляет 11,3-13,1 процента. Следовательно, предложенное повышение зарплаты не будет компенсировать даже всего обесценивания денег в результате инфляции, подчеркнул он.

По словам М.ЯКИБЧУКА, нужно учитывать и средний процент увеличения на протяжении прошлого и начала нынешнего года цен на жилищно-коммунальные услуги (а это приблизительно 13,7% рост), на продукты питания (приблизительно 32,5%), предметы домашнего потребления, бытовую технику и текущее содержание жилья, услуги здравоохранения, услуги пассажирского железнодорожного и автодорожного транспорта (9,4%).

«Если учесть все эти показатели, то суммы минимальной надбавки к нынешней зарплате учителей и врачей должны были бы составлять не 10-12%, как сейчас, а по крайней мере на 32,5%-50%. В гривневом эквиваленте это составляет 555-855 грн. Причем такое повышение должно быть не растянуто на целый год, а сделано сразу», - подчеркнул председатель НФПУ.

По его словам, власть опять демонстрирует несистемный подход, вариант «разовых подачек», вместо того, чтобы решать проблему кардинально.

«Для этого нужно внести серьезные изменения в систему налогообложения, а также ввести принципиально новый подход в плане распределения национального продукта между богатыми и бедными гражданами страны. Очевидно, власть предержащие пошли на незначительное повышение зарплат не для того, чтобы реально улучшить положение людей, а во избежание массовых акций протеста, которыми угрожали учителя. Это упреждающий шаг, который не имеет ничего общего с заботой о благосостоянии людей», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Кабинет министров принял решение о повышении должностного оклада работникам первого тарифного разряда.

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО уточнил, что повышение должностных окладов состоится в несколько этапов. В частности, с 1 июля оклад будет повышен на 10 грн., с 1 сентября – на 16 грн., с 1 октября – на 19 грн., с 1 декабря – на 50 грн. «Практически этим решениям мы поднимаем заработную плату для всех работников бюджетной сферы», - сказал С.ТИГИПКО.

Он объяснил, что от размера оклада работников первого тарифного разряда зависят оклады всех работников бюджетной сферы. В целом, по словам вице-премьера, это решение даст возможность повысить зарплату бюджетникам в среднем на 12,6%.