Возле ВР произошла драка между участниками акции «День гнева» и бойцами «Беркута»

Возле здания Верховной Рады Украины произошла драка между участниками акции «День гнева» и бойцами спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения митинга несколько десятков митингующих пошли по палатки для того, чтобы установить передвижные общественные приемные народных депутатов Украины.

При попытке подойти к зданию ВР митингующих заблокировали бойцы подразделения «Беркут». Между ними началась словесная перепалка. Бойцы «Беркута» пытались вытеснить митингующих. В какой-то момент между гражданами и беркутовцами началась драка. В драке принимали участие около 10 бойцов «Беркута» и несколько десятков протестующих.

Другие участники акции при этом скандировали «Ні фашистському режиму!», «Міліція з народом!».

Сейчас драка прекратилась. Бойцы продолжают не допускать митингующих к стенам ВР.