Бойцы «Беркута» задержали в Киеве несколько участников акции «День гнева»

Бойцы спецподразделения «Беркут» задержали в Киеве нескольких участников акции «День гнева».

Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка при попытке протестующих пробиться к зданию Верховной Рады задержали несколько женщин и мужчин, принимавших участие в акции протеста «День гнева».

Задержанных протестующих сотрудники «Беркуау» отправили в автобусы, находящиеся возле здания парламента.

После этого между митингующими и «Беркутом» произошла еще одна драка.

Участники акции при этом скандировали «Банду геть!» и пели Гимн Украины.

Кроме того, бойцы «Беркута» пытались задержать народного депутата от фракции "БЮТ-Батьківщина" Михаила ВОЛЫНЦА. После того как он поговорил с одним из офицеров «Беркута» он сообщил протестующим, что идет по палатки для их размещения у здания ВР.

При этом протестующим не удалось установить ни одной палатки. Они около часа провели у здания парламента, окруженного бойцами «Беркута». После этого организаторы акции объявили о том, что митингующие должны вернуться на место, где сегодня они проводили свою акцию, с тем, чтобы объявить о своих дальнейших действиях.

Следует отметить, что перед тем как покинуть место проведения акции, они заявляли, что намерены продолжить ее и в воскресенье.